  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İki çocuk çöken duvarın altında kaldı

İki çocuk çöken duvarın altında kaldı

Güncelleme:

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde devrilen bahçe duvarının altında kalan 2 çocuk yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aşırı yağış nedeniyle 2 metrelik briketten yapılmış bahçe duvarı devrildi.

Devrilen duvar, o esnada oradan geçen N.S. (7) ve T.S. (4) adlı kardeşlerin üzerine düştü.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde devrilen bahçe duvarının altında kalan 2 çocuk yaralandı.
Durumu fark eden çevre sakinleri duvarın altında kalan çocukları çıkartarak hastaneye kaldırdı.

Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde devrilen bahçe duvarının altında kalan 2 çocuk yaralandı.

İHA

Etiketler şanlıurfa can pazarı çocuk çöken duvar çocuklar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için 7,4'lük deprem uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için 7,4'lük deprem uyarısı Sürpriz aşk iddiası: Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte Sürpriz aşk iddiası: Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte Yolcu otobüsü tarlaya devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Yolcu otobüsü tarlaya devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Parkta yürüyüş yaparken buldu, milyoner oldu! Parkta yürüyüş yaparken buldu, milyoner oldu! Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi İnci Taneleri dizisinde ''pavyon sahnesi'' krizi yarattı: Yayından kalkabilir! İnci Taneleri dizisinde ''pavyon sahnesi'' krizi yarattı: Yayından kalkabilir! Türkiye'nin beyaz et devlerine büyük ''fiyat'' incelemesi Türkiye'nin beyaz et devlerine büyük ''fiyat'' incelemesi Dolar/TL'den rekor üstüne rekor! Dolar/TL'den rekor üstüne rekor! Fatih Portakal: ''Acun fena gol yedi'' Fatih Portakal: ''Acun fena gol yedi''