Tamirciye götürmeden arabasını eski haline getirdi
Tamirciye götürmeden arabasını eski haline getirdi
Gurbetçiler akın ediyor ! Kuyruk uzadıkça uzadı...
Gurbetçiler akın ediyor ! Kuyruk uzadıkça uzadı...
İstanbul'da AVM'de ''intihar'' alarmı !
İstanbul'da AVM'de ''intihar'' alarmı !
Bu hurdaya 100 bin TL harcadı ! İşte son hali
Bu hurdaya 100 bin TL harcadı ! İşte son hali
Bozdağ'dan eleştirilere yanıt: Laiklik ilkesine aykırı değildir
Bozdağ'dan eleştirilere yanıt: Laiklik ilkesine aykırı değildir
Meteoroloji açıkladı ! Yağmur geliyor...
Meteoroloji açıkladı ! Yağmur geliyor...
Ömür boyu nafaka dönemi bitiyor mu ?
Ömür boyu nafaka dönemi bitiyor mu ?
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 30 Temmuz 2017 17:56

İki kardeş kazada hayatını kaybetti

Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Doğukan Yazıcı ve 17 yaşındaki kız kardeşi Nihal Yazıcı hayatını kaybetti.

İki kardeş kazada hayatını kaybetti
A+ A-

Denizli’nin Acıpayam İlçesi’nde, takla atan otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Doğukan Yazıcı ile yanındaki kardeşi, 17 yaşındaki Nihal Yazıcı öldü.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli-Burdur Karayolu’nda bulunanÿAcıpayam İlçesi Apa Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Acıpayam’dan Burdur yönüne giden bir süt fabrikasında gıda mühendisi Doğukan Yazıcı, yönetimindeki 20 FK 828 plakalı otomobilin tekerini yol kenarındaki mıcıra kaptırınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Doğukan Yazıcı’nın yaşamını yitirdiğini yanındaki kardeşi Nihal Yazıcı’nın ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi.

Ağır yaralı Nihal Yazıcı, olay yerindeki ilk müdahale ardındanÿ Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kız, doktorların müdahelesine rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cesetleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. İki kardeşin acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

kaza , takla , kardeş , denizli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM