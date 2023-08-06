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  4. İki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 6 lişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 6 lişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 6 lişi yaralandı
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Burdur'un Tefenni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Burdur'un Tefenni ilçesinde Galip D. (54) idaresindeki 07 DEC ... hafif ticari araç, Tefenni-Korkuteli kara yolu Işıklar Mahallesi Kavşağı'nda, Yunus K.'ın (63) kullandığı 20 YS ... plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ 2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekibi otomobilde bulunan yaralılardan Mehmet Ç.'nin (39) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada sürücüler D. ve K.'ın yanı sıra araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim D. (78) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Etiketler burdur kaza ölüm
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