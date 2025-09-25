  1. Anasayfa
İki ve 4 yaşındaki 2 kardeşin öldüğü, annelerinin kalp krizi geçirdiği felaketin nedeni ortaya çıktı

Güncelleme:

İstanbul Eyüpsultan'da, 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybederken anneleri de kalp krizi geçirdi.

Olay, 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Y.B., anne A.B. ile çocukları A.B. (4) ve M.B. (2), yedikleri yemeğin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan kontrollerde anne A.B.'in kalp krizi geçirdiği belirlendi ve tedavi altına alındı.

Baba ve çocukları ise ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Ertesi gün sabah saatlerinde çocukların yeniden rahatsızlanması üzerine baba Y.B., çocuklarını tekrar hastaneye götürdü. Tedavi gördükleri hastanede durumları fenalaşan iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayda hayatını kaybeden biri 4, diğeri 2 yaşındaki kardeşler Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

