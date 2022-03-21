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İnanılmaz operasyon! Hepsi 2 kadının cinsel organından çıkarıldı

İnanılmaz operasyon! Hepsi 2 kadının cinsel organından çıkarıldı

Denizli'de polis kontrolünde tavırlarından şüphelenilen 2 kadının hastanedeki kontrollerinde, cinsel organlarında yarım kiloya yakın uyuşturucu madde tespit edildi. İki kadının cinsel organlarına sakladıkları uyuşturucular hastanede operasyona çıkarılarak sergilendi.

Denizli'de, cinsel organlarında toplam 394 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 110 gram esrarla yakalanan 2 kadın gözaltına alındı. Cinsel organlarındaki uyuşturucu maddeler hastanede çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Denizli-Ankara karayolunun şehir girişinde dün önlem alan polis ekipleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurup, şüpheli 2 kadını gözaltına aldı. Şüphelilerin hastaneye götürülüp, röntgen filmleri çekildi. Çekilen filmlerde iki kadının cinsel organlarına gizledikleri poşetler içinde uyuşturucu madde taşıdıkları belirlendi. İki şüphelinin cinsel organlarından toplam 394 gram metamfetamin ile 110 gram esrar maddesi çıkarıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Etiketler denizli cinsel organ kadın iki kadın operasyon uyuşturucu polis
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