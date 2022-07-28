İnşaat işçileri maaşlarını alamayınca şirketlerin ofisini bastı

İstanbul’da Finans Merkezi şantiyesinde inşaat işçileri maaşlarını alamayınca firmaların ofislerini bastı.

İstanbul’da Finans Merkezi şantiyesinde Gür Yapı ve Yapı Yapı firmalarının işçileri haklarını alamayınca firmaların ofislerini bastı.



Pazartesiye kadar patrona süre veren işçiler, haklarını alamayınca firmaların ofislerine yürüdü.

Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş’te örgütlü işçiler haklarını alana kadar ofislerin olduğu bölümden ayrılmayacağını söyledi.



İstanbul'un Ümraniye ilçesine yapılması planlanan İstanbul Finans Merkezi arazisinde temelin atıldığı 2012 yılından bugüne dek inşaat devam ediyor. İşçilerin kötü çalışma koşulları ve ödenmeyen ücretlerle gündeme gelen inşaat alanında Sermaye Piyasası Kurulu, Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Halk Bankası Genel Müdürlüğü, Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile Merkez Bankası’nın taşınması bekleniyor.

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