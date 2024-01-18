İnşatta ölümüne kavga! Sopalarla birbirlerine girdiler

Bursa'da inşaat işçileri arasında çıkan sopalı kavga kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçileri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken işçiler birbirlerine ellerine aldıkları sopalar ile saldırdı. İşçiler bir süre kavga ederken, diğer işçilerin araya girmesiyle kavga son buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan işçileri polis merkezine götürdü.



Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

İHA