''İntihar etti'' denilen kadının görümcesi tutuklandı

Afyonkarahisar'da dini nikahla yaşadığı O.T.'nin ailesi ile oturdukları evde av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edilen 24 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili, eşinin kız kardeşi tutuklandı.

Olay, 10 Ocak'ta Bolvadin ilçesi Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde meydana geldi. G.S., cezaevinde tutuklu olan dini nikahlı eşi O.T.'nin aile üyeleri birlikte yaşadığı evin salonunda oturdukları sırada, yan odaya geçip, iddiaya göre av tüfeğini karnına dayayarak ateş etti. S.'yi kanlar içinde gören aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, Yaralı S.'yi genç kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. S., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

'KENDİNİ VURDU' DEDİ

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında A.T., R.T., R.T., A.T., G.T., S.A. ve H.D. adlı aile üyeleri gözaltına alındı. Aile üyeleri ifadelerinde, S. yan odaya geçtikten sonra görümcesi A.T.'ün onun yanına gittiğini, ardından silah sesi duyduklarını belirtti. Aile üyeleri, odaya girdiklerinde tüfeği A.T.'nin elinde gördüklerini, S.'nin kendisini vurduğunu belirterek yardım istediğini söyledi. Savcılık sorgusunun ardından 6 şüpheli serbest bırakılırken, A.T. sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

DHA