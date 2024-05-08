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İplik fabrikasında yangın paniği

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iplik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde bulunan iplik fabrikasının bacasında dün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikanın bacasında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iplik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA

Etiketler bursa iplik fabrikası yangın
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