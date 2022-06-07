İranlı kadın apartta ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 34 yaşındaki İran uyruklu kadın, kaldığı apart dairede ölü bulundu.

Olay, İstiklal Mahallesi 1159 Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İranlı Hanıyeh M., kaldığı apart dairede erkek arkadaşı tarafından hareketsiz bulundu. Erkek arkadaşının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.'ın öldüğünü belirledi. Hanıyeh M.'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Hanıyeh M.'nin erkek arkadaşı olay yerinde gözyaşı döktü.

İran'da tıp fakültesini bitiren M.'nin uzmanlık almak için çalıştığı ve bir süre önce de beyin ameliyatı olduğu belirtildi. Çok sayıda ağrı kesici içip, fenalaştığı tespit edilen M.'nin kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA