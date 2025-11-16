  1. Anasayfa
  4. İş yerinde 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle kan donduran işkence!

İş yerinde 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle kan donduran işkence

Güncelleme:

Şanlıurfa'da bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki minik çocuk aynı iş yerinde çalışan kalfa ve arkadaşı tarafından elleri bağlanıp, makatına yüksek basınçlı hava kompresörüyle hava sıkılması sonucu ağır yaralandı.

Olay, dün Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan M.K., iş yerinde kalfa olarak çalışan H.A. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi, ardından pantolonu zorla çıkarılarak, makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.

Ağır yaralanıp, yere yığılan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde kaldırılan M.K., buradaki ilk müdahalenin ardından önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, ardından da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yaşanan olay sonrası ailenin şikayeti üzerine H.A., gözaltına alındı.

Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren baba Ahmet K., sorumluların cezalandırılmasını istedi. (DHA)

 

DHA

