İşadamı otomobilinde öldürüldü

Olay, bugün saat 07.00'de Ağrı kent merkezinin Beşevler Mahallesinde meydana geldi. Eski Karakol Sokak'ta otomobiline binen müteahhit Cemal Altıntaş'ın, yanına yaklaşan başka bir otomobilden, silahla ateş açıldı. Atılan kurşunlara isabet eden Altıntaş, olay yerinde hayatını yitirdi. Cemal Altıntaş'ın cesedi, Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı ve otopsi yapıldı.

Polis silahlı saldırının ardından otomobilini terk edip kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.