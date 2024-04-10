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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel personelinin taşındığı servis midibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 29 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Çolaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Otel personelinin taşındığı plakalı midibüs ile otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada devrilip, metrelerce sürüklenen midibüsteki 29 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel personelinin taşındığı servis midibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 29 kişi yaralandı.

Bu arada kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, kontrolsüz kavşakta midibüs ile otomobilin çarpıştığı, ardından midibüsün devrildiği anlar yer aldı. 

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel personelinin taşındığı servis midibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 29 kişi yaralandı.

DHA

Etiketler antalya Manavgat otomobil servis midibüsü
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