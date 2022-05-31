İstanbul Boğazı'nda cinsel ilişki rezaleti! İfadeleri ortaya çıktı

Son yılların en mide bulandıran görüntüsü bugün İstanbul Boğazı'ndan geldi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüde İstanbul Boğazı'nda cinsel ilişkiye giren iki kişi yoldan geçenler tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

İstanbul'dan gelen bu görüntüler mide bulandırdı. İstanbul Boğazı'nda çekilen görüntülerde güpe gündüz deniz kenarında, herkesin içerisinde cinsel ilişkiye giren bir çift kameralara yansıdı.

Görüntüler sosyal medyaya düştü ve infiale yol açtı.

Mide bulandıran iğrençliğin yaşandığı sırada yolda seyir halinde ilerleyen bir araçtan çekilen görüntülerde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir grubun boğazdan denize girdiği sırada, bir kadın ile bir erkeğin cinsel ilişkiye girdiği görüldü.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Görüntülerin ne zaman kaydedildiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Video görüntü mozaiklesek bile örtemeyeceğimiz kadar tamamen açık olduğu için Haber3.com'da yayınlanmamaktadır.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

"- 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir.

- Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

- Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı.

DHA, gözaltına alınan şüpheliler C.M.T. ve Ö.K.'nin ilk ifadelerine ulaştı.

Şüphelilerden C.M.T.'nin "Biz dans ediyorduk" dediği, Ö.K.'nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.