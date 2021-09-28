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İstanbul Valiliği açıkladı: Parktaki yurt eyleminde 28 üniversiteli serbest

İstanbul Valiliği açıkladı: Parktaki yurt eyleminde 28 üniversiteli serbest

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Kadıköy Moda-2 Parkı'nda dün akşam KYK Yurtlarını protesto amacıyla yapılan gösteride gözaltına alınan 28 kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, "Kadıköy ilçemiz Moda-2 Parkı'nda dün akşam saat 21.30 sıralarında KYK Yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanan, slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan (36) kişiye, güvenlik güçlerimizce yasal olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulmuştur. Gösteri yapan şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle (17) kadın, (11) erkek olmak üzere toplam (28) şahıs yakalanmıştır. Doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır." ifadeleri yer aldı.

Etiketler istanbul valiliği valilik gözaltı yurt eylemleri barınamıyoruz
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