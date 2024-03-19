İstanbul'da 10 katlı iş merkezinde patlama!

İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı.

Patlama, Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu sokaktaki 10 katlı iş merkezinin 5. katında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İlaç firmasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası 1 çalışan çeşitli yerlerinden yaralanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle iş merkezinde bulunanlar kendilerini hayvanlarıyla birlikte sokağa attı.

"YÖNETİMİ UYARIYORDUK; EN SONUNDA PATLAMA OLDU"

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çalışanı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri iş merkezi çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangın nedeniyle iş merkezinde hasar meydana geldi. İş merkezinde çalışan Can Önder, "Bizim üst katımızda ilaç üzerine bir firma vardı. Orada bir ozon patlamış. Bizi tahliye ettiler. Bir görevli vardı, o yaralanmış. Ambulansla alıp götürdüler. Şiddetli bir patlama oldu ozon patlamış biz verilen bilgi bu şekilde. Zaman zaman problem yaşıyorduk" diye konuştu.

Kedisiyle iş merkezinden çıkan E.E. ise, "Patlama olduğunda kedim içerideydi. Yangın büyümeden kedimi ve bilgisayarımı aldım. Yönetimi 1 yıla yakındır uyarıyorduk. Kimyasal firmasıydı, bizim camlarda sürekli kirlenme oluyordu. Dışarıya kimyasal atık veriyorlardı yönetimi uyarıyorduk en sonunda patlama oldu.Patlamadan sonra yoğun bir koku çıktı" diye konuştu. Polis ekipleri patlama sonra çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA