İstanbul'da 3 kişinin öldüğü patlama saniye saniye kamerada
Tuzla'da 3 kişinin hayatını kaybettiği vernik fabrikasında meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tuzla’da Vernikçiler sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Anadolu Yakasının farklı ilçelerinden de duyuldu. Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
PATLAMA ANI KAMERADA
Fabrikada meydana gelen patlama anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde fabrikanın yandığı esnada bir patlamanın yaşandığı ve patlama nedeniyle çevreye bazı parçaların saçıldığı görülüyor.
İHA
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