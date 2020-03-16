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  4. 16 Mart 2020 08:40

İstanbul’da 3 yurt daha karantina için boşaltılıyor

İstanbul’da bazı KYK yurtları umreden gelen vatandaşlar için karantina merkezine dönüştürüldü. Karantina merkezlerine dönüştürülen yurtlarda kalan öğrencilere odaları boşaltma çağrısı yapıldı.

İstanbul’da 3 yurt daha karantina için boşaltılıyor
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İstanbul Başakşehir, Florya ve Güngören’de öğrenci yurtlarının umreden gelenleri karantinaya almak için boşaltışacağı öğrenildi. Okullarda anonslar geçilirken, öğrenciler mağdur olduklarını belirtti ve duruma tepki gösterdi.

İstanbul Başakşehir’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu karantina yurdu olacağı için boşaltılıyor. Yurtta anons geçilerek sabah 6’da boşaltılacağı duyuruldu. Öğrenciler duruma tepki gösterdi.

Sol’da yer alan habere göre, Florya Beşyol kız öğrenci yurdunun da boşaltılacağı öğrenildi. Florya’da Cevizlibağ öğrenci yurduna geçilebileceği söylendi ancak Cevizlibağ Atatürk öğrenci yurdunda anons yapıldı: Eşyalarınızı toplayın yurt “karantina yurdu” olarak kullanılabilir.

Eskişehir Gündüzalp Erkek yurdununda boşaltılacağı öğrenildi. Güngören FSM KYK Yurdu’nun da boşaltılacağı ve karantina yurdu olacağı duyuruldu:

Okullarda anonslar geçilirken, öğrenciler mağdur olduklarını belirtti ve duruma tepki gösterdi.

 
 

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