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İstanbul'da Arap turistten skandal görüntüler

İstanbul'da Arap turistten skandal görüntüler
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İstanbul Şişli'de bir otelde kalan Arap turist odasının perdeleri açık halde masturbasyon yaparken görüntülendi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir otelde meydana gelen utanç verici olayda, bir Suudi Arabistan vatandaşı turist, otel odasının perdesini açık vaziyette mastürbasyon yaparken yakalandı.

Çevredeki diğer otel konukları tarafından görüntülenen bu olayın ardından, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü olaya müdahale etti. Suudi Arabistan vatandaşı şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Etiketler arap turist otel odası pencere perde skandal rezalet
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