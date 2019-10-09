İstanbul'da ''baba'' dehşeti! Genç kıza korkunç işkence kamerada

Babanın kızına uyguladığı şiddet görüntülerini ve genç kadının yardım çığlıklarını kendi hesabından paylaşan bir Twitter kullanıcısı, “19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim/ Tarlabaşı Elimde resmi evraklar da var” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden “#TuğbayaYardımEdin” etiketiyle kampanya başlatılırken; AHBAP Genel Başkanı ve sanatçı Haluk Levent genç kadına ulaştıklarını bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Levent, “Kızımıza ulaştık.. Maalesef baba tarafından Tuğba’ya daha kötü davranışlar söz konusu. Sevgili avukat Turgay Özcan her türlü hukuki durumlarla ilgilenecektir. Kızımızın sağlık, geçinme ve barınma sorunlarını çözeceğiz” dedi.

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Sosyal medyada paylaşılan ve genç kızın "yardım edin" çığlıklarıyla yankılanan videoyu aşağıda paylaşıyoruz. Ancak videodaki görüntüler bırakın 18 yaş altındaki okurlarımızı, 18 yaşından bile büyük okuyucularımızı rahatsız edebilir. Bu nedenle yanlışlıkla videonun oynamasını önleyebilmek için videoya bir şifre ekranı ekledik. Videoyu izlemek isteyen kullanıcılarımız parola ekranına tugba yazıp ardından Gönder butonuna basması gerekmektedir.