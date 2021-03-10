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  4. İstanbul'da bir kadın cinayeti daha!

İstanbul'da bir kadın cinayeti daha!

Beylikdüzü'nde bir evden yükselen silah sesinin ardından olay yerine giden polis bir kadın silahla vurulmuş olarak bulundu.

Beylikdüzü İstiklal Caddesi bir kadın site içindeki daireden silah sesi yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, silah sesi gelen dairede bir kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Kadının silahla vurulduğu belirlenirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Etiketler kadın cinayeti cinayet kadın beylikdüzü
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