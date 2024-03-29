İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi

Türkiye bugün de yeni güne bir kadın cinayeti haberiyle başladı... İstanbul Avcılar'da 3 çocuk annesi bir kadın eşi olacak cani tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürüldü...

İstanbul Avcılar'da V.Y. ile eşi S.Y. arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. V.Y., eşini çocuklarının gözü önünde başından vurarak öldürdü.

Olay, bu akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Mektep Sokak’ta bulunan bir binanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre V.Y. ile S.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.Y., 3 çocuğunun annesi S.Y.'ı başından vurarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Y.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Silahı kapının önüne bırakan V.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anında evde bulunan çocuklar Polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılırken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından S.Y.'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA