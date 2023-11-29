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İstanbul'da bisikletli kadını taciz eden zanlı için istenen ceza belli oldu

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İstanbul Kadıköy'de bisikleti bir kadını otomobiliyle takip ederek cinsel tacizde bulunan zanlı için istenen ceza belli oldu.

Kadıköy'de bisikleti bir kadını otomobiliyle Kartal'a kadar takip ederek cinsel tacizde bulunan E.K.’nin "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelinin sevk ve idaresindeki araçla kadını Maltepe Kartal istikameti yönünde takip ettiği belirtildi.

İddianamede E.K.'nin kadını Kartal sahilinde saat 07.32 - 07.45 saatleri arasında aracıyla 13 dakika boyunca takip ettiği de iddianamede yer aldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli E.K.’nin "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

NE OLMUŞTU ?

Olay, 14 Kasım'da sahilyolunda meydana geldi. İddiaya göre sahilyolunda bisiklet süren bir kadın, bir otomobilin 15 dakika boyunca arkasında yavaş yavaş ilerlediğini fark etti. Şüphelenerek yavaşlayan kadın telefonunu çıkararak video çekmeye başladı. Çekilen görüntülerde, arkadan gelen otomobilin sürücüsünün bisikletli kadına cinsel tacizde bulunduğu görüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan E.K.,  sevk edildiği hakimlik tarafından "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DHA / İHA

Etiketler bisikletli kadın taciz taciz zanlısı hapis cezası
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