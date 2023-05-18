İstanbul'da büyük panik! Arkadaşına kızıp evi ateşe verdi

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi tartıştığı arkadaşına kızarak evi ateşe verdi. Pencereden sarkarak bir alt kata inen gencin o görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Beyoğlu Şişhane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binanın 2 katında bulunan bir genç arkadaşıyla sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartıştığı arkadaşına kızan genç evi ateşe verdi. Daha sonra pencereye çıkarak aşağıya doğru sarkan genç bir alt kata atladı. Tehlikeli hareketler sergileyen ve düşme tehlikesi geçiren gencin o halleri ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İHA