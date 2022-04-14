İstanbul'da dehşet! Arkasından yaklaştığı kişiyi böyle bıçakladı

Kağıthane'de bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçak darbesiyle neye uğradığını şaşıran adam tahta paleti alarak kendini korumaya çalıştı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hüseyin S. ve İbrahim Ç. cadde üzerinde karşılaştı. Husumetlisini gören Hüseyin S. yol kenarında bulunan tahta paleti ve dubayı düzeltmeye çalışıyormuş gibi yapmaya başladı. Bu sırada İbrahim Ç. ise husumetlisine yanaşarak belindeki bıçakla Hüseyin S.’yi bacağından bıçakladı.

İHA