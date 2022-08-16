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  4. İstanbul'da eli silahlı ''manyak'' dehşet saçtı

İstanbul'da eli silahlı ''manyak'' dehşet saçtı

İstanbul'da eli silahlı ''manyak'' dehşet saçtı

İstanbul Beylikdüzü’nde, evinin camından sokağa doğru ateş edip o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayan zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'ne bağlı Yakuplu Mahallesi'nde bulunan sitede, geçen cuma günü arkadaşları ile yaşadığı evde bir araya gelen S.B., tabanca ve bıçakla kendini cep telefonuna kaydetmeye başladı. Daha sonra da evin camına çıkan S.B., tabanca ile dışarıya doğru ateş etti.

Bu anları da kaydeden S.B., videoyu sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik ve adres tespiti yaptı. Şüpheli, gözaltına alındı.

Etiketler beylikdüzü istanbul silah genç
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