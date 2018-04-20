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  4. 20 Nisan 2018 13:19

İstanbul'da eskort kadından fotoğraflı intikam

İstanbul'da evli bir erkeğin kendisini evlilik vaadiyle kandırıp, eşini kendisiyle aldattığını iddia eden eskort bir kadın intikamını böyle aldı.

İstanbul'da eskort kadından fotoğraflı intikam
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İstanbul Esenler de evli iki çocuk babası M.Ö.(41) geçtiğimiz yıl para karşılığında beraber olduğu Ö.U.(32) ile yaklaşık 6-7 ay ilişki yaşadı. İddiaya göre kendisini evlenme vaadiyle kandıran adamın evli olduğunu öğrenen Ö.U., M.Ö.’nün çıplak fotoğraflarını eşine gösterdi. Daha sonra sosyal medya üzerinden de bir yakınına gönderdi.

Hürriyet gazetesinden Ceylan Sever'in haberine göre eşi boşanma davası açan M.Ö. de Ö.U.’dan şikayetçi oldu. 8 yıla kadar hapsi istenen Ö.U. bir anlık sinirle yaptığını söyleyerek, “Beni evlenme vaadi ile kandırdığı ve gururumla oynadığı için yaptım” dedi.

'FOTOĞRAFLARI YAYINLAYARAK BENİ RENCİDE ETTİ'

Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ilk celsesine katılan müşteki M. Ö., "Sanık, benim para karşılığı birlikte olduğum kişidir, benim resimlerimi çekerek 'WhatsApp'ta yayınlamıştır. Nasıl çektiğini bilmiyorum ancak tamamen bilgim ve ilgim dışındadır. Bu resimleri yayınlayarak bana tehdit veya şantajda bulunmamıştır. Sadece uygunsuz görüntülerimi WhatsApp'ta yayınlayarak beni rencide etmiştir. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Davanın ikinci celsesinde savunma yapan Ö.U. ise, önceden eskortluk yaptığını söyleyerek, "M.Ö. bana müşteri olarak geliyordu. Pek çok kere para karşılığı birlikte olduk, daha sonra sevgili olduk. Bana her gün gelmeye başladı. Evlenip ayrıldığını ve 2 tane çocuğunun olduğunu, onların da annesinin yanında kaldığını söyledi. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de kendisine güvenerek ilişkiye devam ettim, niyetim onunla evlenmekti" diye konuştu.

Hürriyet

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