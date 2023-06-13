İstanbul'da fabrikadaki yangın 70 saat sonra söndürüldü
İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrika binasında çıkan yangın 70 saat sonra söndürüldü.
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı fabrikada çıkan yangın, 70 saat sonra söndürüldü.
Fabrika binasında yayılan alevlere itfaiye ekipleri 4 gün boyunca aralıksız müdahale etti.
İtfaiyenin 31 araç 95 personelle müdahale ettiği yangın 70 saat sonra söndürülerek, kontrol altına alındı.
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