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İstanbul'da fabrikadaki yangın 70 saat sonra söndürüldü

İstanbul'da fabrikadaki yangın 70 saat sonra söndürüldü
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İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrika binasında çıkan yangın 70 saat sonra söndürüldü.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı fabrikada çıkan yangın, 70 saat sonra söndürüldü.

Fabrika binasında yayılan alevlere itfaiye ekipleri 4 gün boyunca aralıksız müdahale etti.

İtfaiyenin 31 araç 95 personelle müdahale ettiği yangın 70 saat sonra söndürülerek, kontrol altına alındı.

Etiketler başakşehir yangın söndürme
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