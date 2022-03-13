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İstanbul'da ''full depo'' benzin hırsızlığı

İstanbul'da ''full depo'' benzin hırsızlığı

Manisa'da yaşanan "benzin hırsızlığının" bire bir aynısı bu sefer İstanbul'da yaşandı. Akaryakıt istasyonunda aracın deposunu doldurtan zanlılar parayı ödemeden kaçtı.

Başakşehir'de kopyalanmış ikiz plaka ile akaryakıt istasyonuna giren sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı. Aynı şekilde farklı istasyonlardan yakıt alıp kaçtığı belirlenen şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Akılalmaz olay, 10 Mart günü saat 03.15 sıralarında Kayaşehir'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Başka araca ait plakayı kopyaladığı belirlenen otomobil sürücüsü, yakıt almak için istasyona girdi. İstasyon personelinden depoyu doldurmasını isteyen şüpheli, bin 300 liralık dizel yakıt aldı.

 Personelin pompayı depo kapağından çıkarmasının hemen ardından şüpheli, hızla gaza basarak istasyondan kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, aynı kişinin şuana kadar 3 istasyondan yakıt alıp kaçtığı öğrenildi.

Yok böyle hırsızlık! Benzin ve motorine zam üstüne zammın da zammı da gelince...Yok böyle hırsızlık! Benzin ve motorine zam üstüne zammın da zammı da gelince...3. Sayfa

 

Etiketler akaryakıt ikiz plaka hırsızlık benzin motorin zam hırsız
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