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  4. 07 Ağustos 2020 21:37

İstanbul'da hava destekli ''Yeditepe Huzur'' denetimleri

İstanbul'da hava destekli 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirilirken, araçlar tek tek durdurularak araçta bulunanlara genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul'da hava destekli ''Yeditepe Huzur'' denetimleri
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Denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis ekipleri katıldı.

Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Beyoğlu Taksim Meydanı ve Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde de denetimler yapıldı. Polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaparken, araçta bulunanlara ise genel bilgi taraması (GBT) yaptı. Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpeği uyuşturucu araması yaptı. 

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