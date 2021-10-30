İstanbul'da herkesin gözü önünde kan donduran cinayet

Bahçelievler'de güpegündüz sokak ortasında onlarca kişinin gözleri cinayet işleyen zanlı yakalandı. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler, Şirinevler Mahallesinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda kahvehane işletmecisi olduğu öğrenilen H.İ. (41), onlarca kişinin gözleri önünde silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Köşe başında bekleyen H.İ.'nun yanına silahını çekerek yaklaşan saldırgan kurşun yağdırdı. Sokağın kalabalık olduğu bir saatte onlarca kişinin gözü önünde meydana gelen cinayet olayı sırasında kanlar içinde yere düşen H.İ.'nun başına gelen saldırgan bir kaç el daha ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERALARI CİNAYET ANINI KAYDETTİ

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada bir işyerinin güvenlik kamerasının olayı saniye saniye kaydettiği tespit edildi. Görüntülerde siyah giyimli olan saldırganın H.İ.'na arkadan yaklaştığı ve ateş ettiği görüldü. Polis olay yerinden yaptığı aramada 4 adet boş kovan buldu.

ŞÜPHELİ AVCILAR'DA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada olayı gerçekleştiren kişinin kahvehane işletmecisi Mahmut K. olduğunu belirledi. Şüphelinin izi önceki gün Avcılar'da bulundu. Polis saklandığı adresi tespit ettiği şüpheli Mahmut K.'yı sabaha karşı gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Mahmut K. işlediği cinayeti itiraf etti. Mahmut K.'nın poliste verdiği ifadesinde H.İ.'nun işlettiği kahvehaneyi elinden almaya çalıştığını daha öncede bu nedenle tartıştıklarını iddia etti. Celal K. ifadesinde "Yolda onu görünce anlık bir karar vererek bir anda silahımı çektim. Ona doğru ateş ettim." dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mahmut K. adliyeye çıkarıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.