İstanbul'da iki kamyon çarpıştı

İstanbul'da, Kemerburgaz- Hasdal yolunda hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Eyüpsultan, Kemerburgaz- Hasdal yolunda hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı. Bariyerlere de çarpan hafriyat kamyonunun damperi devrildi. Kazada iki sürücü yaralanırken yola dökülen hafriyat nedeniyle ulaşım aksıyor.