İstanbul'da iki kamyon çarpıştı
İstanbul'da, Kemerburgaz- Hasdal yolunda hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Eyüpsultan, Kemerburgaz- Hasdal yolunda hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı. Bariyerlere de çarpan hafriyat kamyonunun damperi devrildi. Kazada iki sürücü yaralanırken yola dökülen hafriyat nedeniyle ulaşım aksıyor.
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