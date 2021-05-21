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  4. İstanbul'da feci kaza; ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da iki kamyon çarpıştı

İstanbul'da iki kamyon çarpıştı

İstanbul'da, Kemerburgaz- Hasdal yolunda hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Eyüpsultan, Kemerburgaz- Hasdal yolunda hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı. Bariyerlere de çarpan hafriyat kamyonunun damperi devrildi. Kazada iki sürücü yaralanırken yola dökülen hafriyat nedeniyle ulaşım aksıyor.

Etiketler kemerburgaz hasdal trafik kazası
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