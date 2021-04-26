İstanbul Esenler'de, bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer konteynerlere de sıçradı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 15 konteyner küle döndü.

Esenler Giyimkent'te yapımına devam eden inşaatta, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çok sayıda konteynere sıçradı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri konteynerlere müdahale etti. 15 KONTEYNER KÜLE DÖNDÜ Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 15 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. ÖĞLE YEMEĞİ KURTARDI Giyimkent'te çalışan Talha Kanyon, "Çalışıyorduk. Camdan baktığımızda ilk konteynerde yangın başlamıştı. Bir anda etrafı sardı. İşçilerin kaldığı konteynerler bunlar. İçeride kimse yoktu. Öğle yemeğindeymiş işçiler. İşçilerin kaldığı yerler, giysileri yandı kül oldu. Yaralı yok" dedi.