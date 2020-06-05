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  4. 05 Haziran 2020 18:32

İstanbul'da kahreden olay! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, minibüs şoförü dönüş yaparken yol kenarında bulunan 7 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza sonucu 7 yaşında ki Emir Gülen hayatını kaybetti.

İstanbul'da kahreden olay! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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İstanbul Esenyurt'ta 7 yaşındaki bir çocuk minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, minibüs şoförü Sinan E., sokağa girmek için  sağa dönerken köşede duran 7 yaşındaki Emir Gülen'i fark etmeyerek çarptı.

Sinan E., ağır yaralanan çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapıldı, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak üzer yola çıkarıldı.

Ancak yolda durumu ağırlaştığı için yakındaki başka bir özel hastaneye götürülen çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatırken minibüs şoförü Sinan E. gözaltına alındı. 

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istanbul , kaza , esenyurt
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