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  4. 21 Aralık 2018 07:17

İstanbul'da kalpazanlara operasyon: Gözaltılar var

İstanbul'da sahte para basan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da kalpazanlara operasyon: Gözaltılar var
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sabahın saatlerinde sahte para bastıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskın yapan mali polislere, Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda, ekipler adreslerde uzun süre arama yaptı.
Baskın yapılan adreslerden biri de Sultangazi İlçesi Yunusemre Mahallesi 1386.Sokak'ta bulunan bir ev oldu. Adrese giren ekipler evde uzun süre arama yaptı.





DHA

istanbul , suç örgütü , gözaltı
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