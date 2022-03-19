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  4. İstanbul'da kayan araç yayalara çarptı! Korkunç kaza kamerada

İstanbul'da kayan araç yayalara çarptı! Korkunç kaza kamerada

Beşiktaş’ta kar yağışının yoğun olduğu bölgede kayan bir araç, yolda bulunan 2 kişiye çarparak metrelerce havaya savurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, feci kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Ortaköy Ulus Mahallesi Okul Yolu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının akşam saatlerinde bastırmasıyla birlikte sokak içerisinde 34 BAV 693 plakalı araç sürücüsü Zafer Mutlu Y. ile 34 ANK 550 plakalı araç sürücü Tahir G. maddi hasarlı kazaya karışıp araçlarından aşağıya indi. Bu sırada kayganlaşan yolda sürücü A.B. idaresindeki 34 AEE 41 plakalı araç, sürücünün kontrolünden çıkarak yolda bekleyen Zafer Mutlu Y. ile Tahir G.'ye çarparak metrelerce havaya savurdu. Yaralı iki kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

Etiketler beşiktaş kaza trafik kazası yaya dehşet
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