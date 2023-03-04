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İstanbul'da korkunç kaza! Kendi kullandığı aracın altında kaldı

İstanbul'da korkunç kaza! Kendi kullandığı aracın altında kaldı
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İstanbul Bayrampaşa'da refüje çarptıktan sonra savrulan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde seyreden A.A. yönetimindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle refüje çıkarak savruldu.

Sürücü A.A., kaza sırasında aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de A.A.'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

A.A.'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etiketler kaza trafik kazası bayrampaşa istanbul
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