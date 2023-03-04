İstanbul'da korkunç kaza! Kendi kullandığı aracın altında kaldı

AFAD, kendi hazırladığı raporu da dikkate almamış

Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak!

Konut fiyatlarındaki değişim ilanlara böyle yansıdı

Masadan kalkan Meral Akşener'in planı bu mu ?

Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağmur ve kar uyarısı