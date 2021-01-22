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  4. 22 Ocak 2021 08:37

İstanbul'da kuyumcu soygununa suç üstü

Çekmeköy'de kuyumcuya girerek bir miktar bileklik çalan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Kaynak: Çekmeköy'de kuyumcuyu soyan şüpheli böyle yakalandı

İstanbul'da kuyumcu soygununa suç üstü
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Devriye görevini yerine getiren polis ekipleri, Reşadiye Caddesi'nde bulunan ve alarmı çalan kuyumcuyu kontrol etmek istedi.

Bu sırada içeride olan ve kaçmaya başlayan bir kişi, kovalamaca sonucunda yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada hırsızlıkta kullanılan aletler ele geçirildi.

 Zanlının çaldığı ve koşarken bir bahçeye attığı bileklikler de polis ekiplerince bulundu. 

Duvarı kırarak içeri girdiği tespit edilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Polisin kendisini aradığını belirten iş yeri sahibi Ali Haydar Söğüt ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ürünleri kontrol edeceğini, hırsızın sadece dış kısımda kalanları çaldığını belirtti.

 

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