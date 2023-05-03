İstanbul'da lokanta basan kadın ortalığı birbirine kattı

İstanbul Esenyurt'ta lokanta sahibine sinirlenen bir kadın ortalığı birbirine kattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün meydana geldi. Yabancı uyruklu kadın tartıştığı kişinin lokantasını bastı. Camları kıran kadın eşyalara da zarar verdi. Kadın güçlükle sakinleştirildi. Kadının ortalığı birbirine kattığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Lokanta sahibinin de yabancı uyruklu olduğu belirtilirken kadından şikayetçi olduğu kaydedildi.

DHA