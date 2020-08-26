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  4. 26 Ağustos 2020 15:14

İstanbul'da lüks sitede dehşet! 11. kattan havuza düşerek öldü

Esenyurt'ta bir kişi apartmanın 11. katından sitenin havuzuna düşerek hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.  

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Olay, saat 10.30 sıralarında Bahçeşehir Koza Mahallesindeki lüks bir sitede yaşandı. Sitenin 11. katındaki dairede oturan Cemal Türköz (50) iddiaya göre balkondan düştü. Türköz'ün sitenin havuzuna düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler olayı görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Cemal Türköz, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Türköz'ün sitenin havuzuna düştüğü ve çevredekilerin yaralanan Türköz'ü havuzdan çıkarttıkları görülüyor.



DHA

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esenyurt , lüks site , süs havuzu
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