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İstanbul'da motosikletli infaz kamerada

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İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan H.K. hayatını kaybetti.

Olay, 12 Ocak Cuma günü, saat 23.30 sıralarında, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşiyle evine giden H.K. (32), karşılarından gelen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, bir çocuk babası H.K. ağır yaralanırken, kardeşi ise hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermilerle ağır yaralanan K. ve kardeşi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen H.K. hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan bir vatandaş, "Motosikletli kişiler çocuğun kafasına 5 kurşun sıkmışlar, sonra çocuk hastane giderken yolda ölmüş. Önceden kavga etmişler birbirleriyle." diye konuştu.

Saldırıda hafif ticari aracına kurşun isabet eden Z.İ., "Aracımı park etmiştim, mermiler bizim araca denk gelmiş." dedi. 

 

DHA

Etiketler istanbul motosiklet silahlı saldırı
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