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  4. 19 Nisan 2019 11:43

İstanbul'da organ ticareti operasyonu kamerada

İstanbul'da organ ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı.

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Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin Bakırköy, Esenyurt ve Tuzla'daki 4 özel hastanede, sahte belge düzenleyerek organ nakli yaptırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

9 Nisan'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 2 kaşe ve çok sayıda pasaport ile diploma fotokopisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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