  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da parkta cinayet

İstanbul'da parkta cinayet

Güncelleme:

İstanbul Büyükçekmece'de bir parkta bıçaklı saldırıya uğrayan Y.K. (50) hayatını kaybetti. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün 20.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Doğan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış Parkı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bıçaklanan Y.D., yaralı halde bir süre yürüyerek Doğan Sokak'ta yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, K.'yi bıçaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. K.’nin yerde hareketsiz kaldığı ve mahalle sakinlerinin ilk yardım anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 İstanbul Büyükçekmece'de bir parkta bıçaklı saldırıya uğrayan Y.K. (50) hayatını kaybetti. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Etiketler istanbul park bıcaklı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu Yeni haftada hava nasıl olacak ? Yeni haftada hava nasıl olacak ? Antalya'da otel faturasında ''milliyet farkı'' skandalı Antalya'da otel faturasında ''milliyet farkı'' skandalı Bakan Şimşek açıkladı, İslam Memiş altın için müjdeyi verdi Bakan Şimşek açıkladı, İslam Memiş altın için müjdeyi verdi Hastane önünde bıçaklı kavga: Yaralılar var Hastane önünde bıçaklı kavga: Yaralılar var Erdoğan - Özel görüşmesi öncesi AK Parti ve CHP için ilginç iddia Erdoğan - Özel görüşmesi öncesi AK Parti ve CHP için ilginç iddia İstanbul'da yine park yeri kavgası: Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da yine park yeri kavgası: Ortalık savaş alanına döndü Korhan Berzeg'in kafatası parçaları bulundu Korhan Berzeg'in kafatası parçaları bulundu Fatih Terim'in kara gecesi: Artık bir mucize gerekiyor Fatih Terim'in kara gecesi: Artık bir mucize gerekiyor TikTok'taki skandal yayına canlı yayında gözaltı TikTok'taki skandal yayına canlı yayında gözaltı