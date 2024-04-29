İstanbul'da parkta cinayet

İstanbul Büyükçekmece'de bir parkta bıçaklı saldırıya uğrayan Y.K. (50) hayatını kaybetti. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün 20.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Doğan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış Parkı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bıçaklanan Y.D., yaralı halde bir süre yürüyerek Doğan Sokak'ta yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, K.'yi bıçaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. K.’nin yerde hareketsiz kaldığı ve mahalle sakinlerinin ilk yardım anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA