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  4. 02 Mayıs 2018 14:10

İstanbul'da silah sesleri ! Yaralılar var

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir araç muayene istasyonunda çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

İstanbul'da silah sesleri ! Yaralılar var
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Ümraniye Dudullu araç muayene istasyonunun arkasında muamele işlemi yapan şahıslar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda 2 kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanırken saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı.

Olay, Ümraniye Dudullu araç muayene istasyonunun hemen arkasındaki sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, muayene istasyonuna gelen araçlara trafik seti satan muameleciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfek kullanıldı. Olayda 2 kişi vurularak yaralanırken saldırıya karışan kişiler bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken polis olayla yerinde çalışma başlattı.

İHA

silahlı saldırı , ümraniye , dudullu
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