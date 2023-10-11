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  4. İstanbul'da sokak bir anda savaş yerine döndü

İstanbul'da sokak bir anda savaş yerine döndü

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Ümraniye'de bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Meydan muharebesini aratmayan kavga ekiplerin gelmesiyle sona erdi.

Olay, Ümraniye İstiklal Mahallesi Kavaklıdere Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafe çalışanları ve bir grup arasında meydana gelen tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Meydan muharebesini aratmayan kavga cep telefonuyla anbean kaydedildi.

İHA

Etiketler istanbul kavga ümraniye
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