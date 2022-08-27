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İstanbul'da sokak ortasında cinayet

İstanbul'da sokak ortasında cinayet

İstanbul Beşiktaş'ta çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki genç silahla vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, Etiler'deki bir iş yerinde çalışan B.A. sokakta aralarında husumet olduğu iddia edilen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan B.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan B.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 

Etiketler istanbul silahlı kavga
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