İstanbul'da Suriyeli sahte doktor kabusu

Suriye'de laborant olduğu öğrenilen ancak Türkiye'de kendisini estetik cerrahı olarak tanıtan Suriye uyruklu sahte doktorun çok sayıda kadına kabusu yaşattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye'deki yasal ve kaçak Suriyeliler ile ilgili tartışmalar devam ederken, şimdi de bir sahte Suriyeli doktor skandalı yaşandı.

Halk Tv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Suriyeli ve 2 Türk vatandaşının ortak kurdukları merdiven altı ameliyathaneyle onlarca kadının hayatını kararttı.

Ülkesinde laborant olan D.N. kendisini Türkiye’nin en iyi estetik cerrahı olarak tanıttı. Kadınları gece yarıları ameliyata alındı. Fenalaşan kadınlar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kadınlardan biri yaşam savaşı veriyor.

Suriye vatandaşı olan ve ülkesinde laborant olarak çalışan D.N.hastalara ‘Türkiye’nin en iyi doktorlarından biri’ olarak pazarlanıyordu. TC vatandaşlığı alan D.N.'nun önceki adının ise A.A. olduğu anlaşıldı.

Estetik operasyonlar için hastalarla anlaşmalar sağlanınca yapılacak ödeme miktarı ve operasyonun tarihi kararlaştırılıyordu. Operasyon için ise genellikle gece saatleri seçiliyordu. Operasyonlara D.N. ile uzmanlık alanı genel cerrah olan Dr. K.İ. giriyordu.

Olayın yargıya taşınma süreci ise şöyle başladı: Tıp merkezindeki ameliyatlardan sonra bazı hastalar fenalaştı. Durumu ağırlaşan hastalar ambulansla çevredeki başka bir hastaneye sevk edildi. Hastalar yaşadıkları dehşete ilişkin Savcılığa giderek şikâyetçi oldular.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde dosyaya giren görüntüler ve alınan müşteki ifadeleri ise kan dondurdu. Dosyaya sunulan bir video kaydı ise, ameliyatların ne denli riskli bir ortamda yapıldığını gözler önüne serdi. Görüntüye göre, operasyonu gerçekleştirmek için hastanın başında bulunan kişilerin hiçbirinde ameliyat giysisi yok. Operasyonu ise Türkiye’de doktor olarak çalışma izni bulunmayan D.N.’nun yaptığı görülüyor. D.N.’na yardım eden kişinin ise ameliyat hemşiresi dahi olmadığı öğrenildi. Görüntülerde anestezi doktorunun yerine operasyona anestezi teknikeri bir kişinin girdiği görülüyor. Kayıtlarda hastaya, narkoz verilemeden dikiş atıldığı da anbean kaydediliyor.

Operasyonları yaşayan kadınların ifadeleri adeta kan dondurdu.

N.F. (49): Bana 1 yıl içine 13 ameliyat yapıldı. Meme uçlarımı kaybettim. En önemlisi de akciğerlerimi kaybettim. Bunun nedeni de 13 kez narkoz verilmesi. Ben, ‘sağlığıma kavuşmak istiyorum; sizi şikâyet edeceğim’ dedikçe bana yeni bir ameliyat daha yapıldı. Vücudumda çukurlar, tümsekler oluştu. Sağlığımı yitirdim. Bu süreçte 30 bin Sterlin (1 milyon 20 bin TL) de para ödedim.

A.Ö. (50): Göz kapağı kaldırma ve göğüs toplama ile protez ameliyatı oldum. 24 bin liraya anlaştık. Herhangi bir tahlil yapılmadı. Beni, üzerlerinde doktor önlüğü olan M.K. ile D.N. muayene etti. M.K. başhekim olduğunu; ameliyata birlikte gireceklerini söyledi. Üzerimde kalemle işaretlemeler yaptılar. Sahte doktor olduklarını bilmiyordum. Bana neler yaptılar bilmiyorum.

M.N. (39): Kendisini B. Tıp Merkezi’nin başhekimi olarak tanıtan M.K. ile görüştüm. İlk ameliyatımı D.N. yaptı. Bu ameliyattan 5 gün sonra her iki memede de dikişler açıldı ve ikisinde de akıntı oluştu. Ameliyatlarım gece geç saatlerde yapıldı. İngiltere’de gittiğim doktorlara durumu anlattım. Bana, ‘Üst süte bu kadar ameliyat yapılması doğru değil. Hiçbir estetik uzmanı bu şekilde operasyon yapmaz. Sen, kasapların eline düşmüşsün. Hayatta olman mucize’ dediler. 12 bin Sterlin (408 bin TL) verdim. Paranın 10 bin Sterlin’ini M.K.’a elden verdim.

Z.M. (42) : Bana, kombine estetik denilen birden fazla operasyon tek seferde yapıldı. 10 saat narkoz verildi. Benim başıma Türkiye’de gelen bu olaylar tam bir sağlık skandalı. Bu ameliyattan sonra kan değerim 12’den 9’a düştü. Görüşmeyi yaptığım M.K. kendisini başhekim olarak tanıttı.

Carmella Apice (34): İtalya’dan gelen bu kişi D.N. tarafından ameliyat edildi. ‘Kombine estetik’ denilen bir dizi operasyon geçiren Apice’nin vücudunda enfeksiyon oluştu. Karın dikişleri açıldı. Ameliyatın yapıldığı Batı Tıp Merkezi’nde fenalaşan Apice, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Narges Mork (42): Kan değerleri düşükken (11.4 gr) ameliyata alındı. Mork’a tek seansta 6 operasyon birden yapıldı. Tam teşekkülü hastane imkânı olmayan B. Tıp Merkezi’nde yapılan işlemler sonrası Mork’un kan değerleri daha da düşerek 7.4 gr seviyesine geriledi. Mork’un durumu kötüleşince özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede kan verilen Mork, ülkesi Norveç’e döndü. Mork ile temasta olan bir kişi “Yaşam savaşı veriyor” bilgisini paylaştı.

‘HİZMETLİ’ OLARAK KAYDEDİLMİŞ

Türkiye’de çalışma izni olmadan ameliyatlara giren D.N. (40), Suriye asıllı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan D.N.’na yönelik ifadelere göre, bu kişi ‘Türkiye’nin en iyi estetik cerrahı’ olarak tanıtılmış. Sigorta kayıtlarına göre D.N. birçok ameliyatı yaptığı Özel Batı Tıp Merkez’inde 7 Mart 2022’de işe girdi. D.N. ‘Hastane hizmetlisi’ meslek kodu ile sigortalı yapıldı. D.N.’nun işten çıkış tarihi ise 20 Temmuz 2022. Bu tarih, Batı Tıp Merkezi’ne yapılan baskından 3 gün sonrasına denk geliyor. Bu kişi, şimdilerde ise sahibi olduğu D.N. Sağlık Turizmi ve Danışmanlık şirketi ile faaliyete devam ediyor.

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