İstanbul'da Suruç Katliamı protestosı gözaltıları

İstanbul Kadıköy’de, Suruç Katliamı'nın 6. yıldönümünde anma düzenlendi. Polis anmaya müdahale etti.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD’in canlı bomba saldırısı sonucu yaşamını yitiren 33 genci anmak için Kadıköy’de bir araya gelen eylemciler hep bir ağızdan, “Suruç için adalet herkes için adalet” diye haykırdı.

Suruç Aileleri İnisiyatifi’nin çağrısıyla Suruç Katliamı’nın 72. ayında İstanbul Kadıköy’deki Halitağa Caddesi’nde oturma eylemi düzenlendi. Polis ablukası altında yapılan anmaya, Suruç Katliamı'ndan yaralı olarak kurtulanlar, HDP Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, Züleyha Gülüm, İstanbul HDP İl eş başkanı Erdal Avcı, öğrenci örgütleri, demokratik kitle örgütlerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı. “Kalplerimiz adalet için atsın” yazılı bir pankart açan eylemciler, katliamda yaşamını yitiren 33 kişinin fotoğraflarını taşıdı.

Anmaya polis müdahale edince büyük bir arbede çıktı. Polis birçok göstericiyi gözaltına aldı.