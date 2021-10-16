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  4. İstanbul'da taksinin almadığı yolcu ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da taksinin almadığı yolcu ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da taksinin almadığı yolcu ortalığı birbirine kattı

Beyoğlu'nda bir kişi, kendisini almayan şoföre kızarak, taksinin ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputuna çıktı.

Olay, geçen perşembe akşam saatlerinde Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi. Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı. Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı. Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi. Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

Etiketler beyoğlu taksi taksici
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