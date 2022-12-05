İstanbul'da toplu katliam! Onlarca kedi zehirlendi

Türkiye'de yaşanan hayvan katliamlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un en lüks semtlerinden Nişantaşı'nda onlarca kedi zehirli mamalarla zehirlenerek katledildi.

Sokak hayvanlarına yönelik bir saldırı da geçtiğimiz hafta İstanbul Nişantaşı'nda yaşandı. Onlarca sokak kedisi öldürüldü, onların mamalarından yiyen sahipli köpekler ciddi şekilde hastalandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı konuyla ilgili ayrıntıları köşesine taşıdı:

"Hafta sonu İstanbul Nişantaşı'nda büyük bir felaket, akılalmaz bir rezalet yaşandı.

Nişantaşı'nı bilirsiniz belki.

İstanbul'un 19. yüzyılda kurulmuş semtlerinden biri.

Şimdilerde alışveriş ortamı ile ünlü.

Büyük bölümü yaşlı insanlardan oluşan yerleşik nüfusu ve gün boyu gelip eğlenen, yemek yiyen, alışveriş yapanların ziyaret ettiği bir semt.

Semtin sembollerinden biri de sokak kedileri.

Kimseye zararı olmayan, güzellikleri ünlü kediler.

Yıllardan beri Nişantaşı sakinleri ve Şişli Belediyesi bu kedileri besler, bunlara semtteki parklarda kulübeler yapar. Kedilerin doğum zamanı semt ahalisi yavruların büyük bölümünü sahiplenir.

Kediler de en az Nişantaşı sakinleri kadar hatta onlardan daha Nişantaşılıdır.

Hafta sonunda...

Birisi ya da birileri.

Kimliği ne yazık ki meçhul şerefsiz ya da şerefsizler...

Nişantaşı kedilerinin mama kaplarına 'zehirli mamalar' bırakmışlar.

Kimseye zararı dokunmayan, dünya güzeli kedilerin mama kaplarına.

Onlarca kedi hayatını kaybetmiş.

Yolda gezdirilirken bu mamalardan atıştıran pek çok ev köpeği de hastalanmış, günlerdir komada yatıyorlar. Bazıları ne yazık ki uyutulacak.

Böyle bir insafsızlığı kim nasıl, niye yapar!

Böylesi birini bir ana niye doğurur!

Bunların dünyaya geliş biçime doğum demek doğru mudur!"

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki yazısının tamamı için...